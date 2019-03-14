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Один из лидеров Майдана раскритиковал советы избирателям от бывшего вице-премьера
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Один из лидеров Майдана раскритиковал советы избирателям от бывшего вице-премьера

четверг, 14 марта 2019, 13:14

Председатель общественной организации "ЦентраUA", бывший вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук заявил, что он при любых условиях не проголосует за Петра Порошенко и Юлию Тимошенко. А лучший второй тур, по мнению Рыбачука, это вариант, когда будут соревноваться Анатолий Гриценко и Владимир Зеленский.

Об этом он написал в своей колонке на сайте "НВ".

Публичную агитацию Рыбачука довольно резко прокомментировал лидер Гражданского движения "Спильна справа" Александр Данилюк. Руководитель Центра оборонных реформ и экс-советник министра обороны Украины напомнил, что именно Рыбачук в свое время пытался убедить общественность, что за устранением Януковича от власти "стоят российские спецслужбы". Защищая, Виктора Федоровича, Рыбачук утверждал, что "в Москве разрабатывается сценарий, по которому Виктора Януковича должны убрать из власти радикально настроенные, вооруженные люди".

Александр Данилюк

Данилюк также дал ссылку на собственное заявление Олега Рыбачука для издания Obozrevatel, где тот дословно утверждал "что причина желания Москвы избавиться Януковича в том, что он не оправдал надежд Кремля и не является "поводырем Украины в сферу российских интересов". По словам Рыбачука, согласно московскому сценарию, после того, как ситуация в Украине дестабилизируется, к власти придут "новые лица, более либеральные, но полностью контролируемые Москвой".

Ранее участники Евромайдана утверждали, что во время протестов Олег Рыбачук был агентом-провокатором, работал на Сергея Левочкина и непосредственно причастен к разгону студентов.

Олег Рыбачук

Напомним, информацию о сотрудничестве Рыбачука с Главой Администрации Януковича Сергеем Левочкиным в своей статье для International Policy Digest озвучивал старший аналитик Пентагона командор Джеймс Дюрсо.

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