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Унизительная штука: в Украине оценили последствия схватки Путина и Зеленского

понедельник, 18 марта 2019, 06:31

Если президент России Владимир Путин всерьез возьмется за Владимира Зеленского в случае его победы на выборах в Украине, шоумен просто сдастся.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал писатель, общественный деятель, националист, лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский.

"Если Путин по-настоящему заинтересует Зеленского, то он под него ляжет. Его здесь ничего не держит. Он может работать, где угодно. Это такая очень унизительная штука", - говорит Корчинский.

При этом он намекает, что украинцы, которые готовы голосовать за Зеленского в качестве выражения протеста, совершают ошибку.

"Найдите кого-то другого из протестных соображений и голосуйте за него. Там (среди кандидатов в президенты, – "Апостроф") их полно", - убежден он.

Корчинский также называет голосование за Зеленского очень большой безответственностью.

"Они голосуют, мне кажется, от очень большой безответственности или, потому что так же не любят государство, как Зеленский", - резюмировал общественный деятель.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Я не боюсь Зеленского, я боюсь его избирателей - Дмитрий Корчинский.

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