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Тимошенко и лидеры IТ-отрасли подписали соглашение о сотрудничестве

среда, 20 марта 2019, 16:56

Кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко и представители ведущих IT и бизнес-ассоциаций Украины, представители IT-компаний подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Это произошло на Форуме "Украина - цифровая страна" в Киеве.

Со стороны IТ-отрасли меморандум подписали руководители Союза украинских предпринимателей, Украинского совета бизнеса, Блокчейн ассоциации Украины, Ассоциации предприятий информационных технологий Украины, Ассоциации закупщиков Украины, Ассоциации национальных разработчиков программного обеспечения, Всеукраинской ассоциации информационной безопасности и информационных технологий и IT-Альянса Образование Индустрия Наука.

Документ предусматривает сотрудничество по трем направлениям: по законодательному регулированию отрасли, по государственно-частному партнерству, а также по образовательной политике.

"Если мы хотим видеть будущее Украины успешным и состоятельным, нужно решить одну проблему - перейти от сырьевой к инновационной экономике", - сказала после подписания меморандума Тимошенко.

Она отметила, что рынок инноваций дает в разы большую прибыль, чем рынок нефти: для сравнения 1,7 триллиона долларов годового дохода составляет рынок нефти, а 4,8 триллиона долларов - рынок инноваций.

"Цифровая страна и новейшие технологии могут стать существенным элементом эффективного управления страной. И мы находимся в нескольких шагах от того, чтобы перейти к прямой демократии. Вместо этого представительная демократия с развитием цифровых технологий будет иметь все меньше и меньше значения. Развитие интеллектуальных систем жизни человечества вскоре изменит все, включая управление страной и глобальным миром", - считает Тимошенко.

По словам руководителя одесского стартапа kwambio Владимира Усова, для развития экономики и ІТ-отрасли крайне необходимы инвестиции, как отечественные, так и иностранные, иногда под государственные гарантии.

Кроме этого, государство должно обеспечить доступ к дешевым кредитам для развития стартапов, а отечественное законодательство должно быть адаптировано к международному. Только тогда у инновационных компаний с украинской "пропиской" появится возможность доступа к иностранным инвестициям.

"Современное образование - это самое главное, что должно сделать государство. Печально наблюдать за тем, что роль высшего образования исчезает, потому что современные знания молодежь, которая разбирается в трендах, получает за компьютером или из книг, а обучение происходит на устаревшей базе. Образование в Украине должно быть европейским, адаптированным к современным потребностям", - заявил Усов.

В свою очередь гендиректор Ассоциации предприятий информационных технологий и основатель ОО "Википедия Украины" Юрий Пероганич убежден, что высокий потенциал Украины в IТ-сфере демонстрирует способность украинцев создавать интеллектуальный продукт. Даже пример Википедии показывает значительный прогресс - ее украинская версия является двенадцатой по величине в мире и шестнадцатой по количеству статей.

"ІТ - это не только программисты и программное обеспечение. ІТ невозможно без коммуникационной инфраструктуры - сети операторов, дата-центров, гаджетов, чтобы каждый мог воспользоваться преимуществами цифрового общества. ІТ-отрасль не может развиваться без создания равных и конкурентных условий для импорта и экспорта товаров и услуг", - подчеркнул Пероганич.

Меморандум предусматривает также создание единой общенациональной инновационной платформы, в рамках которой государство, бизнес и общественные организации объединятся в вопросах развития цифровой страны, а это должно обеспечить осуществление реформ в IT-отрасли в Украине.

Как отметила Тимошенко, такая платформа может быть создана между первым и вторым туром президентских выборов, чтобы наработать первые шаги реформирования отрасли.

Цель меморандума - это создание привлекательного бизнес-климата для развития IT-отрасли, в частности, условий труда для IT-специалистов и принятия мер по возвращению в Украину IT-кадров, которые уехали работать за границу, налаживание сотрудничества между IT-бизнесом и властью , привлечение внешних инвестиций в Украину, обеспечение прозрачной конкурентной среды на IT-рынке, безопасности предпринимательской деятельности, защиты прав собственности, создание конкурентоспособной инновационной экономики и продолжение курса, направленного на европейскую интеграцию.

Подписанты меморандума договорились сотрудничать путем подготовки проектов законов, подготовки и сопровождения согласованных предложений органам власти, информационного обмена по деятельности и организации и проведению совместных мероприятий для обсуждения и популяризации этих целей.

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