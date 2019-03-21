Зеленского обвинили в предательстве "ядерного электората"

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский поступил непоследовательно, публично поддержав и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, т.к. ранее последовательно высмеивал ее.

Такое мнение высказал политический эксперт Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

"Зеленский успешно прокачивает скилл "фантомного кандидата": он такой, каким его хочет представлять каждый клиент. Ядерный электорат Востока и Юга хочет слышать возмущение в адрес МВФ и НАТО? Хорошо, для этого электората Зеленский-Голобородько из фильма пафосно посылает "ненужные Украине" НАТО и внешних кредиторов. Бизнесмены хотят убедиться, что экономическая система не будет развалена? Хорошо, на встречах с ними Зеленский рассказывает, что будет поддерживать конструктивный диалог с МВФ и удержит курс гривны. А также своевременно закрывать все кредитные выплаты, чтобы не спровоцировать дефолт, и не тронет цену на газ", – написал Голобуцкий.

По его словам, Зеленский также перечит сам себе, то говоря о важности НАТО, то настаивая на диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Обеспокоенная возможным расширением российской агрессии часть электората слышит от него об искренней поддержке курса на НАТО и о готовности даже больше сотрудничать с НАТО, чем теперь. Те избиратели, которые готовы на уступки ради мира, слышат от Зеленского прямо противоположное: нет НАТО, диалог с Путиным, все ради мира, полная демилитаризация и нейтралитет. На встрече с представителями Запада Зеленский рассказывает, как он поддерживает западные ценности и активную интеграцию. Избирателям с Востока рассказывает, что недопустимо ориентироваться на Запад и "ложиться" под него", – констатировал эксперт.

Он также отметил, что в угоду критически настроенным гражданам Зеленский в своих шоу жестко стебется над Супрун и заявляет, что разберется с ней.

"В то же время на встречах с бизнесом, который беспокоит экономическое обеспечение медицины, он уже поддерживает Супрун и ее реформы, и это уже выглядит как предательство его избирателей из того самого ядерного электората. Если бы это меньше грозило национальной безопасности, Зеленского можно было бы поздравить с успешной карьерой "гуттаперчевого мальчика". А так – разве что признать успешное надувания "фантомного кандидата", – заключил Голобуцкий.