Охотник стал жертвой: психолог объяснил, как украинцы "проиграли" выборы

Украинские избиратели сильно поддаются влиянию заверений и увещеваний политиков, в частности, кандидатов в президенты.

Об этом "Апострофу" рассказал политический психолог Валентин Ким.

Также он отметил, что основная характеристика украинского избирателя - это стремление к политикам-популистам.

"Украинский избиратель очень "ведется" на всякие заверения и увещевания явно популистского толка, и это, безусловно, имеет психологическую подоплеку. Еще одна из ключевых особенностей - тотальная жертвенность: мы стараемся представить себя в виде людей, пострадавших от чего-то. В психологии есть такой термин как треугольник Картмана, там рассматриваются три ипостаси человеческого поведения - в роли жертвы, преследователя и спасателя", - рассказал Ким.

Кроме этого, по его словам, украинский избиратель, который является основой избирательного процесса и должен быть преследователем по отношению к политику, требовать от него чего-то, на самом деле выступает из позиции жертвы.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Заложники образа жертвы, или почему украинцы готовы голосовать за диктаторов - психолог".