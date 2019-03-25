На колени перед Путиным: Зеленский объяснился за скандальные слова

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, что имел ввиду, когда говорил о своем намерении стать на колени перед президентом России Владимиром Путиным.

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"Это было перед началом войны. Я сказал: я готов стать даже на колени, только не ставьте на колени Украину. Не надо вырывать часть. Я и сейчас готов на все ради этого. Не как кандидат в президенты, как гражданин Украины", - заявил он.

Также свою речь Зеленский объяснил своей эмоциональностью.

"Но мы все чувствовали, что будут военные действия, поэтому все были на таких эмоциях", - добавил Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский рассказал, что ждет русский язык в Украине.