"Слил" патриотов: в сети резко высказались об одном из кандидатов в президенты

Об этом пишут в патриотических группах и сообществах в Facebook, передают Комментарии.

Так, по данным СМИ, нежелание Кошулинского принимать активное участие в избирательной кампании – результат его причастности к газовым махинациям Курченко и Онищенко. Сообщается, что в уголовных делах, открытых по факту данной аферы, фигурирует компания, основателем которой является "свободовец" Кошулинский.

В частности, речь идет о фирме «Торговая биржа «Универсальная», которая после избрания Руслана Кошулинского народным депутатом была «переписана» на львовянина Василия Пигуляка, пишет издание.

Впрочем, пользователи сети уверены, что фактическим руководителем одиозной компании остается нынешний лидер от «Свободы».

По данным издания, потенциальные избиратели считают Кошулинского зависимым от действующей власти, которая шантажирует его угрозами дать ход уголовным делам по ТБ «Универсальная».

Кроме того, кандидату от "Свободы" припомнили его членство в Партии регионов и тесное общение с окружением беглого президента Украины.

Кроме того, пользователи прокомментировали бизнес дочери Кошулинского – Иванны, которая на сегодняшний день контролирует активы столичного кинотеатра "Зоряный".

Сам Руслан Кошулинский скандальные сообщения в сети пока никак не прокомментировал.