Тимошенко назвала выборы 31 марта шансом на становление Украины

Президентские выборы - это возможность остановить унижение Украины и дать ей шанс на становление.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Лубнах на Полтавщине.

По ее словам, после Революции Достоинства люди потеряли веру в то, что в стране что-то изменится к лучшему, ведь реформы власти не привели к улучшению жизни людей. К тому же, по ее убеждению, так и не было совершено ни одного преобразования, которое бы соответствовало европейским стандартам.

Сейчас из страны едут креативный класс и профессионалы. Именно поэтому, подчеркивает Тимошенко, задача нового президента - вернуть доверие людей и создать все условия для реализации каждого на Родине.

"Или мы делаем Украину конкурентом в мире в борьбе за свой народ, или через 5 лет у нас будут независимость, гимн, флаг, но некому страну поднимать. Мы пришли к той черте, когда президентские выборы - это не выборы, это быть или не быть Украине", - отметила политик.

Инициированный Тимошенко и разработаный со специалистами Новый курс - как раз является четкой стратегией, которая нужна для возрождения и становления страны.

В документе прописано, как провести инвентаризацию и правильно распоряжаться богатствами Украины, восстановить промышленность, как сделать 2,5 млн фермерских хозяйств в Украине и как продавать не сырье, а готовую продукцию.

Кроме того, Новый курс предусматривает введение медицинского страхования.

"Работодатели за счет снижения налогового давления будут платить обязательную страховку для работающих, а для пенсионеров и детей, нетрудоспособных страховку платить государство. На здравоохранение у нас будет гораздо больше денег, чем сегодня. И за полгода мы будем иметь нормальную работающую страховую медицину", - сказала лидер "Батькивщины".

Также новая власть создаст персонифицированную пенсионную систему. Так, сообщила Тимошенко, взносы за человека будет перечисляться на его частный пенсионный счет в государственном банке, где всю жизнь будут накапливаться деньги и банк будет платить депозиты. Пенсии для тех, кто имеет минимальный стаж, будут не ниже, чем прожиточного минимума - 4425 грн, добавила кандидат в президенты.

"В Украине существует закон и Конституция, которые предусматривают, что нельзя людям платить меньше минимального прожиточного уровня (сегодня бюджетом закреплено 4425 грн). Поэтому ни одному пенсионеру нельзя платить меньше 4425 грн", - подчеркнула она.

После победы на выборах новый президент также направит газ собственной добычи на потребности населения и снизит его стоимость вдвое.