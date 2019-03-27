Тимошенко составит пару Зеленскому во втором туре - соцопрос

Во второй тур президентских выборов попадают Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проводившего Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко и Центр "Социальный мониторинг".

Так, среди тех, кто будет голосовать и выбрал кандидата, 29,1% будут поддерживать Зеленского. За Тимошенко проголосуют 16% граждан.

Петр Порошенко получает 15,3% поддержки и не попадает во второй тур выборов.

Опрос проводился с 18 по 26 марта. Метод сбора информации: личное интервью (с глазу на глаз) по месту жительства респондента. Стандартное отклонение - 1,68%.

Всего опрошено 4040 респондентов.

Напомним, по данные исследования, проведенного аналитической группой "Социопрогноз" по заказу Института анализа и прогнозирования, во второй тур президентских выборов также выйдут Зеленский и Тимошенко.