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В Украине дали прогноз полного разрыва с Россией

суббота, 30 марта 2019, 23:45

Россия и Украина будут связаны в торговле запчастями, так как закупать их "просто негде".

Об этом в интервью "Апострофу" заявил военный эксперт Алексей Арестович.

"В том, что наши закупают по "серым" схемам в России контрабанду, запчасти и приборы военного значения, которые производятся только в России, я не сомневаюсь ни секунды. Потому что наше вооружение – это вооружение бывшей советской армии, у нас этого производства не было. Армия регулярно нуждается в запчастях, и брать их негде, просто негде. Они есть в одном месте в мире - России. Какие варианты в этой ситуации? - задался вопросом эксперт.

По словам Арестовича, война – не есть прекращение политики.

"Наивные требования разорвать дипотношения, прекратить торговлю, не обмениваться. Для стран, которые 350 лет были системой в едином народно-хозяйственном комплексе, за 5 лет все разорвать - это не сработает. Лет 50-60 будет разрыв идти, и опять же, как разорвать? Море между нами выкопать? Так буде приморская торговля. 3000 км границы с Россией – какой разрыв? Так или иначе мы будем связаны, но это не значит, что мы не можем воевать. Мы будем связаны", - добавил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": В Украине указали на необычное поведение Кремля перед президентскими выборами.

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