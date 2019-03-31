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Нардеп "Батькивщины" обратился к украинцам с призывом не продавать свой голос

воскресенье, 31 марта 2019, 15:13

Заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Соболев призвал украинский не продавать свой голос на выборах президента и информировать наблюдателей и полицию о нарушениях на участках.

Об этом он заявил во время брифинга, передает пресс-служба партии.

Соболев рассказал об итогах первых 4 часов голосования и привел зафиксированные нарушения избирательного законодательства.

"Прежде всего беспокоит то, что представители СБУ перешли на усиленный режим службы перед выборами и патрулируют улицы с автоматами... Давно Украина не видела выборов под пулями, автоматами. Это запугивание не пройдет", - подчеркнул он и заметил, что к тому же почти 140 тыс. сотрудников МВД вышли на патрулирование и выполняют свои обязанности, согласно закону о выборах президента.

Также зафиксированы попытки подкупа избирателей во всех областях, сообщил политик. В частности, в Боярке полиция задержала мужчину в момент выдачи денег, сейчас составляется протокол.

Имеются и другие факты, когда люди приходят на участки со специальными карточками, где есть штрих-коды, через них идентифицируют личность, а потом этим людям на банковскую карточку перечисляют средства. Еще один пример - наличие отдельных комнат в общежитиях, где собираются люди, которые или приходят, или выходят из избирательных участков.

"Мы обратили внимание на это: у каждой такой комнаты установлено дежурство наших наблюдателей, которые отслеживают эти факты", - рассказал Соболев.

Есть и первые попытки выноса пачек бюллетеней с избирательных участков (Запорожская область, участок № 998). Наблюдателями была зафиксирована выдача 10 пустых бюллетеней члену участковой избирательной комиссии.

Зафиксирован также целый ряд нарушений, которые характерны для всей страны: задержка в открытии или преждевременное открытие участков, нехватка избирательных ящиков, попытки создать условия, когда ящики для голосования на дому не имеют контрольного талона и тому подобное.

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