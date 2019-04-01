Оставайтесь людьми - это главное: соцсети бурно обсуждают результаты первого тура выборов

В воскресенье, 31 марта, в Украине прошел первый тур выборов президента страны.

В сети пользователи обсуждают их результат.

Украинцы в целом пишут о том, что довольны условиями проведения выборов и считают их честными. Некоторые осуждают результат и негативно относятся к лидеру Владимиру Зеленскому, который пока с большим отрывом занимает первое место.

Напомним, по последним данным экзит-полов, Зеленский выиграл выборы с результатом 30,6%, а Порошенко вышел во второй тур с результатом 17,8%.

Официальные результаты будут обнародованы 10 апреля.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фотожабу, которая развеселила пользователей в день выборов президента Украины.

Также в интернете разместили правдивую картинку, посвященную выборам президента страны.