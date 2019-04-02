Унижение и достоинство: вице-премьер прокомментировала результаты первого тура

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе ответила на обвинения в "агрессивности" сторонников Петра Порошенко и жестко раскритиковала кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом она написала в посте на своей странице в Facebook

"Полистав ленту избирательных новостей, обрадовалась, что люди ищут конструктива, хоть некоторые комментарии и удивляют. Например, о том, что сторонники действующего президента "агрессивные". Кое-кто идет дальше и уже обвиняет в том, что горячая дискуссия разрывает страну, а потому нам, наверное, надо, смириться с реваншем. Что ж... Представьте, пожалуйста: вы летите в самолете и знаете, что там впереди, за туманом, гора, в которую вот-вот влетите. Вас убеждают, что горы там нет. Вы же знаете, что она есть: здесь уже происходили катастрофы, и радар показывает впереди гору! Но люди рядом говорят, что не поверят, пока сами не убедятся. Вот примерно так я могу описать свои эмоции, когда слышу аргументы за ЗЕ", – пишет Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, мотивы избирателей Зеленского понятны, поскольку в Украине продолжают сохраняться нерешенными многие проблемы, а люди в стране желают установления справедливости.

"Справедливость есть там, где есть собственное достоинство и уважение к ближнему. Собственно Евромайдан был Революцией Достоинства. Поэтому, опустив все разговоры об опыте, образовании, очевидные связи с Коломойским и т.п., подумайте о достоинстве. Своем и своего государства. Потому годами "дразнить хохлов" перед московской публикой - это унижение. Извиняться перед убийцами - это унижение. "Шутки", построенные на высмеивании физических недостатков, других народов и рас - это унижение. Троллинг своей же страны, ее языка, истории, наконец, ее горя - это не юмор, а унижение. Вся карьера победителя первого тура выборов - это история большого унижения, что стало прибыльным бизнесом и теперь хочет оформиться в государственную политику. Тот, кто живет в парадигме "унижаться/унижать", просто не верит в справедливость, в которую верим и за которую боремся мы", – заявила вице-премьер.