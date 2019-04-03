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В ЦИК рассказали, почему не могут досчитать голоса на выборах президента

среда, 03 апреля 2019, 21:31

ЦИК не может озвучить окончательные результаты первого тура президентских выборов в Украине из-за несобранности членов комиссии последнего проблемного участка, расположенного в Обухове (Киевская область).

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает РБК-Украина.

"Последний - это 94-й избирательный округ - Обухов. Предварительно, к нам поступила информация, что комиссия просто не может собраться и надлежащим образом оформить протокол", - объяснил он.

По его словам, ЦИК в ближайшее время будет стараться решить возникшую проблему.

"Сейчас другой заместитель ЦИК работает над этим вопросом. Мы ожидаем очень быстро окончательную эту 0,01%", - добавил Радченко.

Как сообщал "Апостроф", на данный момент ЦИК обработала 99,9% бюллетеней.

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