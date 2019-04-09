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Зеленский покажет неуважение к своим избирателям, если будет избегать дебатов - эксперт

вторник, 09 апреля 2019, 15:59

Журналист Espreso.TV Дмитрий Костюк считает, что история с дебатами показала неуважение кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к закону и своим избирателям.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Чем вызван Зе-фанатизм? Зеленский со старта своей кампании показал, что он не уважает ни закон (как-то агитация в день тишины), ни своих избирателей (игнорирование эфиров, все еще не выполнил обещанное и не обнародовал команду, отсутствие четкого плана действий в случае избрания, а сколько зе-подписчиков до сих пор ждут, когда им позвонят, чтобы вступить в партию, которой по факту ещё нет", - пишет журналист

Журналист считает, что Зеленский,придумывая ультиматумы Порошенко, пытается избежать дебатов.

"Предложил стадион, ок, тогда занимайся организацией! Однако он до сих пор ничего для этого не сделал. Аренда стадиона - удовольствие не из дешевых! Снимать его нужно будет минимум на два дня: нужно привезти аппаратуру, настроить, демонтировать, обеспечить достаточный уровень охраны, а это огромные средства… По экспертным оценкам, такие дебаты обойдутся нам (если платить из бюджета) по меньшей мере в 6 млн гривен! И Зеленский, к сожалению, платить не хочет ", - подчеркнул журналист.

При этом, как замечает журналист, ни одного серьезного интервью для прессы Зеленский об его видении развития государства, экономики, обороны или социальных моментах еще не давал.

"Прийти на "Суспільне" и отвечать на неудобные вопросы журналистов - это слишком опасно для рейтинга комика и серьезно говорить на важные темы он до сих пор не привык. Ему хочется шоу… Это важное событие - дебаты, которые необходимы для того, чтобы граждане сделали свой осознанный выбор", - отметил он.

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