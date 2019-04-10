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Иностранные СМИ предсказывают "конец шоу" Зеленского после дебатов

среда, 10 апреля 2019, 11:55

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который выиграл по итогам первого тура выборов, пытается устроить шоу из подготовки к дебатам с Петром Порошенко, но может растерять значительную часть голосов сразу после них.

Об этом сообщается в материале издания Spiegel Online.

"Анализы в пятницу были топ-новостью в стране. Возникает вопрос, это все достойно президентской гонки? Ведь в Украине есть много вопросов, которые действительно стоит обсуждать. В стране уже пять лет идет война на Донбассе против поддерживаемых Москвой боевиков, страна до сих пор ищет выход из экономической беды, Крым продолжает оставаться под контролем России", - отмечают в немецком СМИ.

По мнению журналистов из Deutsche Welle, кандидат Зеленский не только не готов к серьезным политическим дебатам, но и не проявляет желания в них участвовать. В данный момент ему нужно лишь создать вокруг них "конфликт", повышая градус дискуссии в обществе.

"Дебаты с опытным Порошенко представляют риск для новичка Зеленского. Ведь ему придется озвучивать конкретику по актуальным политическим вопросам, в прямом эфире меряться силами с президентом", - отмечают авторы материала.

Газета Der Westen в свою очередь отмечает, что при возможном избрании на пост президента шоумена Зеленского, который много лет работал с олигархом Игорем Коломойским, следует ожидать снижения интенсивности борьбы с коррупцией внутри страны.

"Самого Зеленского считают марионеткой олигарха Игоря Коломойского. Миллиардер уже не один год ведет войну с президентом Порошенко. Для олигарха еврейского происхождения все может измениться, если Зеленский станет президентом", - отмечают журналисты.

Авторы материала призывают выигравшего первый тур выборов кандидата дать исчерпывающие ответы на все возможные вопросы о связях с Коломойским, чтобы получить "фору" перед дебатами

Мюнхенское издание Süddeutsche Zeitung также не обошло стороной украинские выборы. Журналисты отметили неожиданность результатов украинских выборов, как для мировой общественности, так и для действующего украинского президента.

"Для Порошенко успех конкурента-комика, который выглядит абсурдным, вероятно, стал откровением о том, насколько серьезным является положение. Но и Зеленский не сможет вывести страну из нищеты только за счет своего самодовольства".

Немецкоязычная газета Швейцарии Neue Zürcher Zeitung обратила внимание на психологический аспект победы на выборах шоумена Зеленского – после своего возможного избрания ему придется стать либо таким же рассудительным политиком, как и Порошенко, растеряв свою харизму, либо же он станет малоэффективным менеджером, сделав из своего президентского срока очередное шоу.

"Зеленскому надо многое доказывать тем, кто проголосовал за него в первом туре исключительно в знак протеста, и тем, кто в первом туре голосовал за других кандидатов, он может быть и рассудительным государственным деятелем. Однако при этом он рискует потерять, с другой стороны, свою уникальную харизму актера любимца и комика. Чем больше он будет становиться похож на политиков, которыми украинцы уже сыты по горло, тем меньше он будет притягивать протестного избирателя и одновременно тем более приемлемым он становиться для истеблишмента", - отметили в издании.

Швейцарские журналисты считают, что при любом исходе дебатов Зеленский растеряет часть своих избирателей, поскольку ему придется высказать четкие точки зрения по спорным для общественности вопросам.

"Таким образом он может отпугнуть своих разношерстных избирателей".

Ранее президент Порошенко заявил в эфире телевизионного шоу, что готов к дебатам, даже в том случае, если они пройдут в два тура.

"Я точно буду на дебатах. Буду 14-го, буду 19-го и сделаю все возможное, что от меня зависит ... Я буду, чтобы у вас было право - ключевое право демократии - голосовать после того, как вы получите полную информацию, а не только виртуальный сценарий, написанный политтехнологами", - заявил действующий гарант.

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