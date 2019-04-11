Зеленскому сделали серьезное предупреждение накануне второго тура

Несмотря на значительное преимущество кандидата в президенты Владимира Зеленского перед нынешним президентом Петром Порошенко накануне второго тура выборов, ситуация еще может измениться.

Об этом "Апострофу" рассказал политический эксперт Игорь Петренко.

По его словам, существует два фактора, которых могут повлиять на разрыв между Зеленским и Порошенко.

"Есть опасность, что электорат Зеленского может расслабиться, думая о том, что все и так решено, и просто не прийти на выборы. Соответственно может сократиться расстояние между кандидатами. Это первое", – отмечает эксперт.

Во-вторых, считает Петренко, за оставшееся перед вторым туром время также могут произойти какие-либо события, которые изменят результат выборов.

"У Порошенко еще есть время. Например, если будет серьезный скандал с участием Зеленского, или же мы услышим контроверсионные заявления со стороны Зеленского – это может немножко повлиять. Но я не вижу возможностей в честном противостоянии Зеленского и Порошенко, чтобы действующий президент мог сократить эту громадную дистанцию", – резюмировал Петренко.

Подробнее о шансах двух кандидатов читайте в материале "Апострофа": Второй тур выборов: опасность для Зеленского и время Ч для Порошенко.