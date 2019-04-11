РУС. | УКР.

четверг, 11 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

11 апреля

21:10
Неземная: Дорофеева засветила грудь в сексуальном платье
21:03
У Порошенко рассказали, как Путин посылал его на три буквы
20:34
Друг Зеленского сделал заявление в прямом эфире: о чем он сказал
20:22
Боевики устроили жесткие обстрелы на Донбассе: много раненых
20:17
Интеграция Украины в ЕС стабилизирует экономику страны – Яценюк
20:10
Зеленскому сделали серьезное предупреждение накануне второго тура
20:00
СМИ узнали о намерении САП изменить обвинение по "делу Краяна"
19:55
Украинский боксер получил пояс суперчемпиона мира: опубликовано фото
19:51
Дубиль обвинил власть в провале программы развития сельской медицины
19:42
В Киеве посреди улицы похитили 3-летнего мальчика
19:14
Военные Путина устроили жесткое ДТП: первое фото
18:47
Украина не будет заключать газовых меморандумов с гарантиями от России - Яценюк
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленскому сделали серьезное предупреждение накануне второго тура

четверг, 11 апреля 2019, 20:10

Несмотря на значительное преимущество кандидата в президенты Владимира Зеленского перед нынешним президентом Петром Порошенко накануне второго тура выборов, ситуация еще может измениться.

Об этом "Апострофу" рассказал политический эксперт Игорь Петренко.

По его словам, существует два фактора, которых могут повлиять на разрыв между Зеленским и Порошенко.

"Есть опасность, что электорат Зеленского может расслабиться, думая о том, что все и так решено, и просто не прийти на выборы. Соответственно может сократиться расстояние между кандидатами. Это первое", – отмечает эксперт.

Во-вторых, считает Петренко, за оставшееся перед вторым туром время также могут произойти какие-либо события, которые изменят результат выборов.

"У Порошенко еще есть время. Например, если будет серьезный скандал с участием Зеленского, или же мы услышим контроверсионные заявления со стороны Зеленского – это может немножко повлиять. Но я не вижу возможностей в честном противостоянии Зеленского и Порошенко, чтобы действующий президент мог сократить эту громадную дистанцию", – резюмировал Петренко.

Подробнее о шансах двух кандидатов читайте в материале "Апострофа": Второй тур выборов: опасность для Зеленского и время Ч для Порошенко.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Первый тур выборов президента Украины: Зеленский победил Порошенко

Тревожные сигналы не только для Порошенко: почему украинцы голосуют за Зеленского

Пинг-понг Зеленского, официанты-бодигарды Порошенко и тайная комната Тимошенко: репортаж из штабов кандидатов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: