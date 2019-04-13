Как в Киеве "ликвидируют" Путина: эксклюзивные фото президентской рекламы

В Киеве и других украинских городах продолжают ликвидировать билборды с предвыборной агитацией действующего главы государства Петра Порошенко, на которых изображен он и глава РФ Владимир Путин.

Фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров опубликовал эксклюзивные снимки, на которых происходит замена рекламы на билбордах.

Как известно, в штабе Порошенко прислушались к мнению общественности и приняли решение заменить скандальные рекламные билборды, на которых изображен президент РФ Владимир Путин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в социальных сетях продолжают обсуждать билборды, на которых изображены нынешний президент Украины Петр Порошенко с главой России Владимиром Путиным.