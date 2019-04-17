Ляшко призвал кандидатов в президенты представить планы действий по тарифам и росту доходов населения

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко поставил ряд "острых" вопросов кандидатам в президенты Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на запись депутата в соцсетях.

По его мнению, обоим конкурентам на пост президента следует прекратить "игры на публику".

"Нафтогаз объявил, что с 1 мая цена на газ будет составлять 10 тысяч гривен за тысячу кубов. У меня вопрос к кандидатам в президенты - Порошенко и Зеленскому - что вы, уважаемые кандидаты, сделаете, чтобы украинцы могли заплатить такую цену за газ? Каковы ваши шаги, чтобы спасти от коллапса жилищно-коммунальное хозяйство? Сегодня 70 млрд гривен долгов за коммуналку. Каждая третья семья в Украине не может заплатить за коммуналку, потому что это неподъемная для них цена", - сказал Ляшко.

Политик считает, что возможны два принципиально разных пути решения этой проблемы - бороться за снижение цен или за повышение доходов граждан. А также подчеркнул, что ни один из кандидатов не рассказал, с помощью чего будет решать данную проблему.

"Собираетесь ли вы пересмотреть меморандум с МВФ, которым предусмотрено повышение цен на газ с 1 мая до 10 тысяч гривен, а с 1 сентября до 13 тысяч гривен? Что вы сделаете, чтобы у людей были деньги платить не только за газ, но и за еду, и за лекарства?", - продолжил Ляшко.

Также политик рассказал, чего именно по его мнению ждет украинский народ от кандидатов на пост президента.

"Виртуальный дурман выборов пройдет, а украинцы снова один на один останутся со своими проблемами. Людям нужна уверенность в завтрашнем дне и ответы на четкие вопросы: как жить, как зарабатывать? Им нужна перспектива для их детей и для родной страны. Миллионы людей ждут от вас ответов на эти простые вопросы. Ваши батлы с анализами и беготня друг за другом утомляют", - добавил лидер "Радикальной партии".

Кроме того, Олег Ляшко выразил надежду, что дебаты состоятся, несмотря на попытки кандидатов избежать их или превратить в шоу.

"Я хочу, и уверен, что миллионы украинцев также хотят услышать ответы на эти вопросы на дебатах", - резюмировал он.