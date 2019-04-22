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Порошенко проиграл Зеленскому даже на родине Бандеры: опубликованы цифры

понедельник, 22 апреля 2019, 21:07
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В селе Старый Угрынив Ивано-Франковской области, где родился лидер украинских националистов Степан Бандера, большинство избирателей отдали свои голоса за кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Такие данные голосования с избирательного участка №260317 округа № 85 на Ивано-Франковщине представила Центральная избирательная комиссия.

Согласно данным комиссии, 282 жителя населенного пункта проголосовали за Зеленского, в то же время за действующего президента Петра Порошенко - 182. Также 10 бюллетеней голосовавших в Старом Угрыниве были признаны недействительными. Еще 294 избирателя не принимали участие в выборах.

Как сообщал "Апостроф", согласно данным экзит-полов по результатам второго тура президентских выборов, на выборах побеждает Владимир Зеленский. За него, по данным экзит-полов, проголосовали 73,0% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 25,5%. Еще 1,5% украинцев испортили свои бюллетени.

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