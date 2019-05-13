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Военный советник Зеленского рассказал, что делать новому президенту с Путиным

понедельник, 13 мая 2019, 16:33
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Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин уверен, что ему пока не стоит вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"С моей точки зрения, на сегодняшний день садиться за прямые переговоры между Украиной и Россией бесперспективно. Россия не выполнила никаких обязательств относительно Украины", – заявил он.

По его словам, Зеленскому сначала нужно подготовить предложения для России и согласовать их как минимум с представителями Германии и Франции.

"Необходимо выработать пакет новых предложений, согласовать его в "нормандском формате", а возможно, и за счет расширения", – сказал советник Зеленского.

По его словам, после этого, нужно предпринять следующий шаг.

"Дальше уже с согласованным документом встречаться с Российской Федерацией, а, возможно, привлечь даже еще и другие страны, которые сегодня не входят в Евросоюз, но являются мощными игроками в мире и их влияние на Российскую Федерацию, в том числе, достаточно велико. Например, Китай", – добавил он.

Также он озвучил неутешительный прогноз по возвращению оккупированных территорий. По мнению Апаршина, на возвращение Донбасса под контроль Украины понадобится 5 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети дали интересный прогноз, что ждет Апаршина при Зеленском.

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