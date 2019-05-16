Украина при новом президенте: Зеленского и Порошенко сравнили с Ющенко и Януковичем

Народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко озвучил прогноз, какой будет Украина при новом президенте Владимире Зеленском, проведя яркую аналогию.

Свою точку зрения он обосновал в интервью "Апострофу".

"Помните, в 2004 году Янукович с позором был изгнан из страны, жил за рубежом, но затем ошибки Ющенко сделали все, чтобы тот смог вернуться и стать премьер-министром. Поэтому Владимиру Зеленскому я желаю не допускать ошибок Виктора Ющенко и не создавать условий для возврата Петра Порошенко на пост премьер-министра. Вспомните про Януковича и его историю. Вспомните "помаранчевый" Майдан, на котором я стоял в 2004 году. Как и сотни других людей, мы не ожидали, что через два года Янукович станет премьер-министром Украины. А потом он и вовсе стал президентом Украины. Поэтому не списывайте со счетов Петра Алексеевича", - объяснил он.

Кроме того, по словам Геращенко, не стоит сбрасывать со счетов те партии, которые сейчас в парламенте.

"На сегодня в парламенте есть шесть партий, две депутатские группы и, наверное, около 30-ти разных депутатских объединений. Очевидно, что в парламент будет снова пытаться пройти Петр Порошенко, или та сила, которая будет называться его партией. Он не оставит своих политических амбиций и будет жаждать реванша. Я уже неоднократно заявлял, что Петр Порошенко хочет повторить "успехи" Януковича и вернуться на пост премьер-министра", - добавил он.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Зеленскому не выгодно распускать Раду, а Порошенко хочет повторить "успехи" Януковича - Антон Геращенко.