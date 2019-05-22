"Народный фронт" не поддержит проект о закрытых избирательных списках - Бурбак

"Народный фронт" не поддерживает избирательный закон с закрытыми избирательными списками.

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции НФ Максим Бурбак.

"Досадно. Президент Зеленский во время инаугурации сказал, что надо принять Избирательный кодекс, который предусматривает открытые избирательные списки. А нам сегодня подают закрытую избирательную систему, политическую коррупцию и рабство депутатов во фракциях. За это фракция "Народный фронт" голосовать не будет", - подчеркнул он.

Максим Бурбак подчеркнул, что как депутат-мажоритарщик постоянно общается со своими избирателями.

"Я - депутат-мажоритарщик из 204-го избирательного округа, голосовал за Избирательный кодекс в первом чтении, который будет поддерживать во втором чтении открытые списки с региональным закреплением депутатов", - отметил Бурбак.

Он подчеркнул, что фракция НФ поддержит Избирательный кодекс, который наработан в парламенте и принят в первом чтении.

"Я могу сказать, что я был в селах Заставнивского района, где у людей за 27 лет независимости Украины не было ни одного депутата ... Люди хотят дискуссии, хотят общения с реальными своими законодателями - чтобы рассказать о своих потребностях, а мы здесь смогли представить их интересы. Люди требуют открытых списков", - рассказал Бурбак.

Он отметил, что принятие избирательного кодекса с закрытыми списками "законсервирует политическую систему".

"Мы не должны голосовать за законопроект, который не имеет ничего общего с открытыми списками. Мы не можем позволить законсервировать систему. Если не слышат нас - давайте услышим гражданское общество", - резюмировал Бурбак.