"Батькивщина" пойдет на парламентские выборы самостоятельно - Тимошенко

Партия "Батькивщина" идет на парламентские выборы самостоятельно, поскольку считает себя самодостаточной большой командой, которая сможет показать людям результат изменений.

Об этом заявила Юлия Тимошенко в эфире Украинского радио.

"Те политические силы, которые поддерживают наш Новый курс, коренное изменение экономической стратегии, которые поддерживают снижение тарифов, - мы готовы с ними сотрудничать. Но мы идем на выборы самостоятельно", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Председатель партии отметила, что пока ее политической силе и ей лично очень важно создать условия, при которых украинцы станут счастливее.

"Для меня люди никогда не были электоральным полем, это содержание моей работы в политике: я всегда пыталась делать то, что нужно людям и Украине", - заверила она.

Юлия Тимошенко считает также, что сейчас нужно говорить не об объединении или разъединении политиков, а о том, как дальше действовать новой власти, новому президенту.

"Наша команда не в оппозиции к новому президенту. Мы хотели ему передать Новый экономический курс, который мы наработали и который может реализовать коренные изменения в Украине. Он дает возможность за 5 лет достичь уровня Польши и дальше развивать страну. Поэтому, мы не планируем создавать оппозиционные объединения, мы хотим помочь президенту, которого избрали люди", - подытожила лидер "Батькивщины".