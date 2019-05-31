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Партия Рабиновича и Медведчука находится в лидерах в парламентских рейтингах - социологи

пятница, 31 мая 2019, 14:50
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Партия Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За життя" находится в лидерах в рейтинге политических сил, которые планируют участвовать в выборах в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют результаты социологических исследований, проведенных Институтом анализа и прогнозирования, а также аналитической группой "Социопрогноз".

Согласно опросу, если бы парламентские выборы проходили на этой неделе, то 38,8% избирателей поддержали бы партию "Слуга народа" Владимира Зеленского. В то же время 12,4% избирателей готовы отдать свои голоса за партию "Оппозиционная платформа – За життя" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука. На третьем месте – "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (Петр Порошенко и Юрий Луценко) с поддержкой 8,9%%, на четвертом – "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 8,3%.

"Реалистические шансы получить представительство в Верховной Раде Украины на сегодня имеют семь партий", – констатируют авторы исследования.

Чуть-чуть не дотягивает до проходного барьера "Сила и честь" Игоря Смешко – 4,7%. Остальные партии на данный момент не преодолевают 5-процентный барьер.

Социологический опрос проводился с 21 по 29 мая в 24-х областях Украины и городе Киеве. Всего в опросе приняли участие 2000 респондентов. Сбор информации проходил посредством личного интервью (face-to-face) по месту проживания респондента. Погрешность опроса не превышает 2,2%.

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