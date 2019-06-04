Дивиденды для Порошенко: источники раскрыли детали возможного срыва выборов в Раду

В Верховной Раде считают, что Конституционный суд Украины подыгрывает бывшему президенту Петру Порошенко в вопросе о возможной отмене досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщают источники "Апострофа" в Раде.

"Порошенко понимает, что его уже "Европейская солидарность" может и не попасть в Раду нового созыва, поэтому будет всеми силами пытаться удержать влияние как можно дольше. Каждый день пребывания партии у власти по-прежнему приносит ему дивиденды", - говорит не под запись один из депутатов БПП.

С такой оценкой действий суда соглашаются и другие нардепы, которые считают, что КСУ "играет в поддавки" с парламентом и демонстрирует лояльность к экс-президенту Порошенко.

"Конституционный суд планирует стать соучастником в том, чтобы сорвать досрочные выборы в парламент", – заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Другие собеседники в парламенте также убеждены – досрочные выборы 21 июля действительно могут не состоятся.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Распустить нельзя оставить: два главных сценария на выборы 21 июля.