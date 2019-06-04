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Ляшко займет место оппозиции в новом парламенте - эксперт

вторник, 04 июня 2019, 14:57
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Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко после выборов уверенно займет вакантное место оппозиции в новом составе Верховной Рады.

Такое мнение высказал политический эксперт Андрей Бузаров в эфире телеканала "Прямой".

Он прокомментировал последние рейтинги и оценил возможности преодоления проходного барьера.

"Если брать во внимание последние социологические исследования, нельзя исключать факт прохождения в парламент партий Вакарчука и Смешко. Также думаю, что в Раду пройдет и Радикальная партия Ляшко, который сейчас является одним из самых активных, с точки зрения критики нового президента", - говорится в комментарии эксперта.

Политолог обратил внимание на возможности лидера РПЛ Ляшко в новом парламенте.

"Он занял нишу оппозиционного лидера, из-за чего я не представляю будущий парламент без него. В будущем парламенте вакантно место оппозиции, думаю, что Ляшко уверенно может его занять", - подытожил эксперт.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины назначены на 21 июля 2019.

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