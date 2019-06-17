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На выборы в Украине зарегистрировалась первая партия

понедельник, 17 июня 2019, 21:43
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 164 кандидата в народные депутаты, включенных в список партии "Гражданская позиция".

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"ЦИК зарегистрировала 100 кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО и 164 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Гражданская позиция", в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба партии также сообщила, что "Гражданская позиция" - первая партия, которую зарегистрировала ЦИК на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", апелляционный административный суд Киева отказал в регистрации кандидатом в народные депутаты по 169 мажоритарному округу (Киевский район, Харьков) блогеру Владимиру Ковалю.

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