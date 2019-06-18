В ЦВК сделали важное заявление об остановке выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что Конституционный суд не может остановить выборы своим решением.

Об этом она сообщила в интервью "ВВС News Украина".

"КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше", - сказала Слипачук.

В то же время она не смогла четко ответить, что будет делать ЦИК, если КС признает указ президента о роспуске Рады неконституционным.

"Для нас это один из вызовов кампании. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя", - сказала глава ЦИК.

При этом она отметила: если суд решит, что указ не соответствует Конституции, то это будет означать, что нет такого указа.

"А значит – у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства. Очень много вопросов возникает. Я должна увидеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос", - сказала Слипачук.

По ее словам, сейчас ЦИК в "очень сложной ситуации, так как процесс подготовки к выборам пошел".

"Он не может быть отложен или на какое-то время остановлен", - подытожила Слипачук.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский заявил, что Конституционный суд затягивает с решением относительно его указа о роспуске Верховной Рады.