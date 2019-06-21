Кандидатом от партии "Слуга народа" по 95-му округу стал доктор философии

В пятницу, 21 июня, партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в народные депутаты Украины по 95-му округу 41-летнего доктора философии в области госуправления Александра Горобца.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"До сих пор я не был в какой-то из политических партий, потому что ни у одной не видел реального стремления изменить жизнь людей к лучшему. Сегодня я - в команде Президента Украины Владимира Зеленского, потому что хочу, чтобы изменения в Украине стали реальными. Для этого в парламент должны прийти порядочные и честные люди", - отметил он.

Как известно, кандидат от партии "Слуга народа" по 95-му округу Александр Горобец родился в Белой Церкви Киевской области, долгое время жил в Вишневом, ныне живет в Софиевской Борщаговке.

Степень доктора философии в области госуправления он получил в 2009 году в Международной кадровой академии.

Горобец имеет также степень магистра по специальности "Финансы" (Киевский национальный экономический университет), степень магистра государственного управления (Национальная академия государственного управления при Президенте Украины) и степень магистра правоведения (Черновицкий национальный университет имени Федьковича).

Показательно, что кандидат от партии "Слуга народа" Александр Горобец является экспертом в сфере земельных ресурсов и градостроительного кадастра. Долгое время он работал в ГП "Центр государственного земельного кадастра при Государственном комитете Украины по земельным ресурсам", в частности в должности первого заместителя генерального директора и заместителя директора департамента - начальника управления градостроительного кадастра Киевской областной государственной администрации.

На этом же 95-м округе уже зарегистрирован клон - однофамилец Горобца. Чтобы запутать избирателей, двойник кандидата от партии "Слуга народа" уже "работает" на поле конкурента - на сайте ЦИК он указан, как вице-президент недавно созданного благотворительного фонда под названием "Слуга народа"..