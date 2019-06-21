RU  UA  EN

пятница, 21 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 июня

18:17
Что происходит с гривной перед выходными: фото
18:16
Умирать не собираюсь: легенда мирового футбола ответил на слухи о страшном недуге
18:03
​Суд в Харькове принял решение по няне, которая пытала ребенка с ДЦП
18:00
"Время и Стекло" радуют фанов вторым новым треком за неделю - песню уже назвали хитом лета
17:45
Кандидатом от партии "Слуга народа" по 95-му округу стал доктор философии
17:33
​Опубликованы новые рейтинги на выборы в Раду: произошли серьезные изменения
17:31
София Ротару собралась в Россию на известный фестиваль
17:25
Известный украинский клуб может понести серьезное наказание: подробности
17:04
​У Зеленского рассказали, с кем будут работать в коалиции
17:00
Гороскоп на завтра: Львы будут вспыльчивы, а Стрельцам придется общаться с начальством
16:56
​В воскресенье проспект Победы в Киеве будет перекрыт: названа причина
16:55
Голос. Діти-5: когда и какими будут первые вокальные бои
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кандидатом от партии "Слуга народа" по 95-му округу стал доктор философии

пятница, 21 июня 2019, 17:45
переглянути новину українською

В пятницу, 21 июня, партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в народные депутаты Украины по 95-му округу 41-летнего доктора философии в области госуправления Александра Горобца.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"До сих пор я не был в какой-то из политических партий, потому что ни у одной не видел реального стремления изменить жизнь людей к лучшему. Сегодня я - в команде Президента Украины Владимира Зеленского, потому что хочу, чтобы изменения в Украине стали реальными. Для этого в парламент должны прийти порядочные и честные люди", - отметил он.

Как известно, кандидат от партии "Слуга народа" по 95-му округу Александр Горобец родился в Белой Церкви Киевской области, долгое время жил в Вишневом, ныне живет в Софиевской Борщаговке.

Степень доктора философии в области госуправления он получил в 2009 году в Международной кадровой академии.

Горобец имеет также степень магистра по специальности "Финансы" (Киевский национальный экономический университет), степень магистра государственного управления (Национальная академия государственного управления при Президенте Украины) и степень магистра правоведения (Черновицкий национальный университет имени Федьковича).

Показательно, что кандидат от партии "Слуга народа" Александр Горобец является экспертом в сфере земельных ресурсов и градостроительного кадастра. Долгое время он работал в ГП "Центр государственного земельного кадастра при Государственном комитете Украины по земельным ресурсам", в частности в должности первого заместителя генерального директора и заместителя директора департамента - начальника управления градостроительного кадастра Киевской областной государственной администрации.

На этом же 95-м округе уже зарегистрирован клон - однофамилец Горобца. Чтобы запутать избирателей, двойник кандидата от партии "Слуга народа" уже "работает" на поле конкурента - на сайте ЦИК он указан, как вице-президент недавно созданного благотворительного фонда под названием "Слуга народа"..

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский против депутатов: кто победит в битве за досрочные выборы

Кто есть кто на досрочных выборах: самая подробная информация о списках и партиях

Я не сдамся без боя: зачем Вакарчук ведет "Голос" в парламент

Выборы президента Украины - Зеленский побеждает с огромным отрывом: онлайн трансляция

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: