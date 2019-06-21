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"Сила права" является потенциальным "черным лебедем" парламентских выборов - журналист

пятница, 21 июня 2019, 16:02
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Журналисты считают политическую партию "Сила права" Андрея Сенченко потенциальным "черным лебедем" на досрочных парламентских выборах.

Об этом написал шеф-редактор издания "Обозреватель" Орест Сохар.

"Я наблюдаю за этой организацией несколько лет подряд: Сенченко и его команда, шаг за шагом вели правовую войну с РФ в украинских судах. Признание фактов агрессии РФ в Крыму и на Донбассе, тысячи выигранных дел, арест российских средств на сумму более 3,5 млрд долларов - такими результатами не может похвастаться даже правительство. Эта деятельность не была "заточена" под выборы, просто патриоты занимались своим делом. И теперь, в этой гонке им нужно не столько обещать, сколько рассказать, что они сделали для страны, отчитаться за колоссальные результаты уже проведенной ими правовой войны против РФ", - заявил Сохар.

По мнению шеф-редактора "Обозревателя", организация Андрея Сенченко "состоит из ведущих специалистов в области безопасности, обороны и международных отношений, имеющих четкую стратегию победы в войне с РФ", это делает "Силу права" потенциальным "черным лебедем" парламентских выборов.

"Мне лично импонирует, что "Сила права" не "играет в шута", не пытается оседлать конька популизма, а концентрируется на стратегических проблемах безопасности и экономического развития. Кроме того, команда Сенченко состоит из действительно новых лиц, из всех регионов страны. Поэтому я считаю, что такие люди должны быть в парламенте, и мой долг донести ФБ-сообществу информацию о "Силе права". А дальше все будет зависеть от способности этой силы донести свой месседж к избирателям", - сказал Сохар.

Ранее стало известно о том, что "Сила права" Андрея Сенченко планирует объединиться на парламентских выборах с общественным движением "Спільна справа", которое возглавляет Александр Данилюк. Цель объединения - противодействие российскому реваншу.

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