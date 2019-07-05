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Коррупционеров к ответственности: Тимошенко назвала альтернативу закону о люстрации

пятница, 05 июля 2019, 13:42
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Коррупция, злоупотребление властью и отсутствие расследований и привлечения к ответственности топ-чиновников-коррупционеров свидетельствует о том, что закон о люстрации не выполнил своей цели, а Украине нужны реальные изменения в силовых структурах.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.

"Мы голосовали закон о люстрации, чтобы убрать от власти тех, кто был причастен к коррупции, хищениям государственных ресурсов, событиям на Майдане, чтобы начать расследование их деятельности и довести дело до приговоров. Но следующие шаги так и не были сделаны. И люстрация фактически была сведена к пиара власти", - напомнила лидер "Батькивщины"

По ее словам, о неэффективности люстрации говорит тот факт, что президентом стал Петр Порошенко - человек, который был в правительстве Азарова министром экономики.

"Сегодня эту власть отстранили от руля. Нам что, принимать новый закон о люстрации?", - спросила Юлия Тимошенко.

Она подчеркнула, что обществу нужны не громкие события, которые не будут иметь последствий, а привлечение виновных в коррупции к ответственности.

По словам лидера "Батькивщины", за 5 лет в Украине так и не построено честное следствие, а суды остались "карманными".

"Нам нужна прокуратура, которую возглавляют кумовья или сваты, которая не является частью всех коррупционных сделок. Нам нужна Служба безопасности, в которой не будет подразделений, которые прессуют бизнес и получают взятки от них. Уберите у СБУ неестественную для них функцию - проверять бизнес. Реальные изменения в силовых структурах не надо заменять законом о люстрации", - подытожила политик.

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