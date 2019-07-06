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Известный писатель возмутился заявлением кандидата от "Слуги народа" про "российский" Крым

суббота, 06 июля 2019, 16:40
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Украинский писатель Сергей Жадан обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом заменить на округе №169 в Харькове кандидата от "Слуги народа" Александра Куницкого на другого политика. По мнению культурного деятеля, Куницкий не может баллотироваться в депутаты, ведь называет Крым частью Российской Федерации.

Об этом Жадан написал на своей странице в Facebook.

Писатель также поделился ссылкой на новость, в которой упоминается скандальное видео. На записи Куницкий заявляет, что Крым якобы принадлежит России. Ролик был записан им на территории аннексированного полуострова и опубликован самим политиком на YouTube-канале в 2014 году.

"И вот здесь не могу молчать и хочу обратиться к президенту. Владимир, скажите - а у вас есть для нашего округа кандидат, который не считает Крым частью России? Вы же серьезная политическая сила, у вас там кандидатов, очевидно – целая очередь. Можно из них выбрать кого-то адекватного и не относиться к харьковчанам, как к потенциальным коллаборационистам? Отреагируете?" – заявил украинский писатель.

Жадан также добавил, что проживает именно на территории округа №169 в Харькове, где баллотируется скандальный кандидат. При этом писатель отметил, что считает позицию о "российском Крыме" личной проблемой того, кто ее высказывает. Но культурного деятеля возмутило, что такой человек идет в политику.

"Я бы и молчал. Но читаю сегодняшние новости и вижу, как гражданин Украины повторяет за кем-то, что "Крым, оказывается, это Россия". И были бы это его, как гражданина, личные проблемы, если бы этот гражданин не шел кандидатом на выборы", – добавил он.

Напомним, ранее в ЦИК сообщили, что имеют факты относительно двойного гражданства Куницкого. Это возмутило некоторых действующих народных депутатов. Они опубликовали в социальных сетях фотографии Куницкого во время армейской службы в Израиле и требовали объяснений, почему он баллотируется в депутаты. При этом политика обвиняют в том, что он использовал израильский паспорт при пересечении российско-украинской границы весной 2019 года.

Свое возмущение также высказала солистка музыкальной группы KAZKA, харьковчанка Александра Зарецкая. Она обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться с тем, что у Куницкого есть два гражданства. Харьковская активистка Ирина Багалей тоже требует объяснений от команды Зеленского из-за ситуации с иностранным паспортом Куницкого. Попросил президента не поддерживать кандидата и известный харьковский юрист Леонид Маслов. Он выразил свое недовольство, что Куницкий неоднократно ездил в Россию после 2014 года. А активисты сайта "Миротворец" внесли его в список базы и заявили, что подозревают кандидата от "Слуги народа" в возможном сотрудничестве с российскими спецслужбами.

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