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Нардеп Третьяков рассказал о применении против него "черного пиара" с помощью фейковой газеты

понедельник, 08 июля 2019, 15:58
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В Святошинском районе Киева неизвестные распространяли фейковый выпуск газеты "Вести" с черным пиаром против народного депутата, председателя Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александра Третьякова, который баллотируется в 219 округе столицы.

Об этом Третьяков написал на своей странице в Facebook.

"Как и предполагал, использование конкурентами против меня "клонов"-однофамильцев на выборах было только началом. День выборов все ближе и оппоненты понимают, что тягаться честными методами с кандидатом, у которого самый высокий уровень поддержки среди избирателей - бесполезно. Поэтому и начался вал черного пиара", - отметил он.

Как сообщил депутат, фейковый тираж газеты целиком посвящен его "обливанию вымышленным компроматом".

"Убежден, что конкуренция на выборах должна быть честной, а с черными технологиями нужно бороться решительно и жестко. Спуску ни организаторам, ни исполнителям подобных атак давать не собираюсь. Заявление уже в полиции, полиция работает. Уже найдено место, где хранился тираж фейковых газет - в овощном киоске. Все, кто причастен к ее созданию понесут ответственность", - подчеркнул Третьяков.

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