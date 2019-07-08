Тарута готовит фундамент для коалиции между "Слугой народа", "Батькивщиной" и "Голосом", - эксперт

"Слуга народа" - это молодая политическая сила, которой необходимо сформировать действенную коалицию с "Батькивщиной" и "Голосом", чтобы получить контролируемую Верховную Раду и сформировать качественный кадровый резерв для последующего Правительства.

Такое мнение высказала в эфире канала "112 - Украина" Александра Решмедилова, политический эксперт.

"Сергей Тарута, который поддержал "Батькивщину" на парламентских выборах, уже отметил, что нужно создавать большинство из трех политических сил - "Слуги народа", "Батькивщины" и "Голоса". Такой вариант действительно выглядит интересно, потому что определенные политические партии не имеют негативного бэкграунда и есть уверенность, что такой формат позволит сформировать профессиональный правительство. В любом случае, нужно уже сейчас закладывать фундамент для будущих переговоров", - отметила Решмедилова.