Документы кандидата в депутаты Куницкого от "Слуги народа", поданные в ЦИК, оказались подделкой - нардеп

Бывшего кандидата в нардепы от партии "Слуга народа" Александра Куницкого, который баллотировался по 169 мажоритарному округу в Харькове, обвинили в подделке документов.

Документы были опубликованы народным депутатом Андреем Денисенко в Facebook.

Речь идет про несколько приказов, которые указывают на продолжительное отсутствие Александра Куницкого из-за командировок в Венгрии и Румынии. Однако они могут быть фиктивными, поскольку дата создания документов датированных 2015 годом - 25 июня 2019-го.

Андрей Денисенко отмечает, что документы созданы адвокатом Александра Куницкого Тарасом Гуменюком.

"Представляю вашему вниманию полученные доказательства циничной подделки документов господином Куницким и его доверенным лицом Алексеем Курцевым. В частности, публикую переписки между Куницким и Курцевым, где мы видим подготовку фиктивных приказов, которые бы помогли пророссийском агенту попасть в Верховную Раду. К адвокатам Александра Перемежко и Тараса Гуменюка, которые имеют отношение к данному делу и которые готовили эти документы, будут отдельные вопросы, в частности – они будут рассматриваться правоохранительными органами и Квалификационной комиссией адвокатуры. Как мы видим, 25 июня, ОПГ в составе Куницкий-Курцев и нечистых на руку адвокатов готовили приказы, датированные 2015 годом и какие бы объясняла, где находился господин Куницкий более 180 дней, которые так необходимы для того, чтобы остаться кандидатом в депутаты", - заявил Андрей Денисенко.

Согласно опубликованным документам, Александр Куницкий находился в командировке в Венгрии с 15 марта по 20 августа, далее следовали две командировки в Румынию: с 20 августа по 8 сентября и с 8 сентября – по 5 декабря. Денисенко указывает на то, что все документы имеют идентичный текст.

Он просит ЦИК дать оценку данным фактам поскольку ранее Александр Куницкий официально заявлял, что находился в командировке от компании "1+1 Продакшн".

"Видно, справедливо рассудив, что приказы от самого Куницкого вызовут обоснованные сомнения было принято решение предоставить ему приказы от ОО "Элита нации", которую возглавляет господин Курцев и "1+1 Продакшн". Господа из ЦИК, может, вы сравните редакции? Возможно, великие махинаторы Куницкий и Курцев предоставляя вам фальсификат, даже не исправили ошибки и не меняли текст?", - пишет Денисенко.

Напомним, ранее Александр Куницкий лично подтвердил наличие гражданства Израиля.

Его регистрация для участия в выборах была отменена вчера, 11 июля.