RU  UA  EN

суббота, 13 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Политика

Новости

13 июля

12:27
Зинченко высмеял скандального украинского футбольного эксперта: фото
12:20
Сети разгневал инцидент с Катей Осадчей в самолете авиакомпании Коломойского
12:20
Возобновление "нормандского формата": стало известно, о чем говорили дипломаты в Париже
11:53
Киеву нужен нормальный мэр и эффективный закон о столице - лидер партии "Основа"
11:44
Массовое ЧП с детьми под Одессой: видео и свежие данные от врачей
11:24
Украина завоевала два "золота" на Универсиаде в Италии
11:16
Во Львове 21-летняя девушка устроила смертельные гонки с полицией: фото и видео ДТП
11:03
Тимошенко заявила о готовности вместе с Зеленским "поднимать страну"
10:45
Джокович - Федерер: онлайн видео трансляция финала Уимблдона
10:45
Гибель 7 детей на реке в России: появилось фото и детали трагедии
10:31
Бывшие контрактники Нацгвардии устроили драку с полицией в Николаеве: фото и видео
10:27
Почему в Италии посадили нацгвардейца Маркива: волонтер детально описала скандальную историю его дела
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Документы кандидата в депутаты Куницкого от "Слуги народа", поданные в ЦИК, оказались подделкой - нардеп

пятница, 12 июля 2019, 20:27
переглянути новину українською

Бывшего кандидата в нардепы от партии "Слуга народа" Александра Куницкого, который баллотировался по 169 мажоритарному округу в Харькове, обвинили в подделке документов.

Документы были опубликованы народным депутатом Андреем Денисенко в Facebook.

Речь идет про несколько приказов, которые указывают на продолжительное отсутствие Александра Куницкого из-за командировок в Венгрии и Румынии. Однако они могут быть фиктивными, поскольку дата создания документов датированных 2015 годом - 25 июня 2019-го.

Андрей Денисенко отмечает, что документы созданы адвокатом Александра Куницкого Тарасом Гуменюком.

"Представляю вашему вниманию полученные доказательства циничной подделки документов господином Куницким и его доверенным лицом Алексеем Курцевым. В частности, публикую переписки между Куницким и Курцевым, где мы видим подготовку фиктивных приказов, которые бы помогли пророссийском агенту попасть в Верховную Раду. К адвокатам Александра Перемежко и Тараса Гуменюка, которые имеют отношение к данному делу и которые готовили эти документы, будут отдельные вопросы, в частности – они будут рассматриваться правоохранительными органами и Квалификационной комиссией адвокатуры. Как мы видим, 25 июня, ОПГ в составе Куницкий-Курцев и нечистых на руку адвокатов готовили приказы, датированные 2015 годом и какие бы объясняла, где находился господин Куницкий более 180 дней, которые так необходимы для того, чтобы остаться кандидатом в депутаты", - заявил Андрей Денисенко.

Согласно опубликованным документам, Александр Куницкий находился в командировке в Венгрии с 15 марта по 20 августа, далее следовали две командировки в Румынию: с 20 августа по 8 сентября и с 8 сентября – по 5 декабря. Денисенко указывает на то, что все документы имеют идентичный текст.

Он просит ЦИК дать оценку данным фактам поскольку ранее Александр Куницкий официально заявлял, что находился в командировке от компании "1+1 Продакшн".

"Видно, справедливо рассудив, что приказы от самого Куницкого вызовут обоснованные сомнения было принято решение предоставить ему приказы от ОО "Элита нации", которую возглавляет господин Курцев и "1+1 Продакшн". Господа из ЦИК, может, вы сравните редакции? Возможно, великие махинаторы Куницкий и Курцев предоставляя вам фальсификат, даже не исправили ошибки и не меняли текст?", - пишет Денисенко.

Напомним, ранее Александр Куницкий лично подтвердил наличие гражданства Израиля.

Его регистрация для участия в выборах была отменена вчера, 11 июля.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ПолитикаВыборы
Теги:

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Результаты парламентских выборов станут неприятным сюрпризом для "Слуги народа" - гендиректор КИУ

Скандал, как инструмент предвыборной гонки

Что скрывает Зе!Кандидат по188-му округу Оксана Бочкарева

Тень реванша, или нужен ли Полтавщине депутат экс-регионал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: