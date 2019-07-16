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Полиция парализовала работу ОИК на округе №94 – глава комиссии

вторник, 16 июля 2019, 22:34
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Полиция полностью парализовала работу окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 94 в Киевской области, сорвав процесс подготовки к выборам 21 июля.

Об этом заявила председатель окружной избирательной комиссии округа № 94 Светлана Цыганий на брифинге, пишут "Украинские новости".

По ее словам, члены ОИК стали объектом давления некоторых участников выборов, которые используют репрессивную правоохранительную систему в своих целях.

"Около 13.00 десять представителей Национальной полиции вошли в помещение окружной избирательной комиссии №94, что прямо запрещено законом, под предлогом вручения членам комиссии повесток. В них сказано, что в органы досудебного следствия им надо прийти 19 и 20 июля. Члены окружной избирательной комиссии номер 94 стали фигурантами надуманных уголовных дел, возбужденных по заявлениям неизвестных лиц. Их пытаются запугать, а работу комиссии – сорвать", – подчеркнула Цыганий.

По ее словам, вызов на допрос накануне выборов является ничем иным как попыткой сорвать избирательный процесс в округе. Поскольку именно 19 июля комиссия должна принять от ЦИК бюллетени и раздать их участковым избирательным комиссиям.

"Работа комиссии полностью парализована, люди напуганы и не понимают, что происходит. Мы расцениваем это как неприкрытое давление на членов комиссии и попытку сорвать подготовку ко дню голосования 21 июля", – рассказала председатель ОИК.

Цыганий отметила, что за этой акцией стоят политические взяточники, которые неоднократно угрожали членам комиссии, обещая привести полицию, пытались сорвать рабочие заседания комиссии и таким образом полностью парализовать процесс подготовки к выборам. Издание отмечает, что за таким поведением неоднократно замечали Игоря Мосийчука, который баллотируется в округе.

"Похоже, что правоохранители выполняют политический заказ, нарушая при этом закон. Я хочу обратиться к господину Авакову: неужели это та полиция, на которую мы все заслуживаем после стольких лет реформ?" – заявила председатель ОИК.

Председатель окружной избирательной комиссии также отметила, что комиссия обратилась к международным наблюдателям, в том числе к представителям ОБСЕ, чтобы они дали оценку попыткам сорвать избирательный процесс в 94 округе.

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Раздел: ПолитикаВыборы
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