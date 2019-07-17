RU  UA  EN

среда, 17 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.80
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

17 июля

18:23
СМИ сообщили о связи нардепа Арьева со скандальным застройщиком "Энергополь-Украина"
18:20
Кандидат на выборах в Раду оказался причастным к банкротству банка "Хрещатик" - СМИ
18:16
Парубий резко ответил на призыв Зеленского созвать Раду: в сети ажиотаж
18:09
Журналисты рассказали, кому перейдут предвыборные мощности кандидата в депутаты Супруненко
18:03
Команда Зинченко разгромила клуб Ярмоленко в полуфинале турнира в Китае: видео
17:59
В Польше пан жестоко избил украинских заробитчан: сеть разозлило видео
17:54
Умерла известная воин-доброволец АТО: в сети волна скорби
17:46
Р​оссия существенно увеличила транзит газа через Украину: появились цифры
17:33
Обещали заплатить за выдвижение: однофамилец кандидата от "Слуги народа" сделал скандальное признание
17:28
Журналист рассказал о контрабандной схеме на Одесской таможне: видео
17:28
Готовьтесь: синоптик предупредила украинцев о резком изменении погоды
17:25
Зеленский устроил перепалку со своей противницей из-за малоросса: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Экс-командир "Азова" перед выборами лидирует на столичной Оболони - соцопрос

среда, 17 июля 2019, 16:59
переглянути новину українською

На 217 округе в Оболонском районе Киева лидирует бывший командир полка "Азов" Максим Жорин - с небольшим отрывом он опережает своих основных конкурентов - кандидатку от партии "Европейская Солидарность" Людмилу Костенко и представительницу "Слуги народа" Марьяну Безуглую.

Об этом стало известно по результатам социологических исследований, проведенных ОО "Национальный Мониторинг", передает КП в Украине.

Как показали результаты опроса, самовыдвиженец Максим Жорин набирает 24,4% голосов избирателей в Оболонском районе. На второе место пока выходит Людмила Костенко с 21,4%. За ней с небольшой разницей идет Марьяна Безуглая (20,7%).

Напомним, что в 2014 году выборы в Верховную Раду на 217 округе выиграл основатель полка "Азов" Андрей Билецкий.

Среди политических партий самый высокий рейтинг у "Слуги народа" - 39,8%. На втором месте, с показателями втрое ниже оказалась "Европейская Солидарность" (12%). 5% -барьер, согласно проведенным исследованиям, преодолевает еще пять партий: "Оппозиционная платформа - За жизнь" (8,5%), ВО "Батькивщина" (8,2%), ВО "Свобода" (7,4 %), партия "Голос" (6,3%) и Партия Шария (5,6%).

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Петр Алексеевич сейчас очень сильно боится новой коалиции в парламенте - нардеп Сергей Власенко

"Санта Барбара" на выборах в Верховную Раду: как "темные лошадки" борются с "хромыми утками"

Рыбалка, Москаль и Савченко: кто баллотируется в прифронтовых округах

Результаты парламентских выборов станут неприятным сюрпризом для "Слуги народа" - гендиректор КИУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: