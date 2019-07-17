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Журналисты рассказали о попытке скупки голосов кандидатом от "Слуги народа" Марьяной Безуглой
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Журналисты рассказали о попытке скупки голосов кандидатом от "Слуги народа" Марьяной Безуглой

среда, 17 июля 2019, 18:59
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Жители столичной Оболони жалуются на попытки подкупа со стороны кандидата в депутаты от "Слуги народа" на 217 округе, деньги платят для построения сетки по скупке голосов.

Об этом сообщается в сюжете телеканала "Прямой".

"Жители столичной Оболони жалуются на агитацию депутата от" Слуги народа "на их округе №217. По мажоритарке здесь идет Марьяна Безуглая. Люди говорят - их голоса хотят купить по телефону предлагают деньги", - сообщили журналисты в сюжете.

По словам местных жителей, также средства платят за агитацию в палатках.

"В шесть утра звонят, предлагают 50 гривен. Нужно сфотографировать приложение в телефоне и тебе дают 50 гривен. А за два номера телефонов (соседей, - ред.), Дают кепку", - говорит одна из местных жительниц.

По словам еще одного парня, его знакомые работают в команде "Зе" и уже получили деньги за агитацию. Расценки - 100 гривен за час работы в палатке.

Напомним, что недавно кандидаты в народные депутаты от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая и Екатерина Шубка не смогли ответить на вопрос о программе их партии в переписке с известным адвокатом Алексеем Шевчуком.

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