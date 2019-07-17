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Обещали заплатить за выдвижение: однофамилец кандидата от "Слуги народа" сделал скандальное признание

среда, 17 июля 2019, 17:33
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За выдвижение в качестве двойника кандидатом в народные депутаты Украины по 142-му округу в Одесской области депутат Антон Киссе пообещал Игорю Плохому (до выборов – Георгий Цонков) 20 тысяч долларов США, но заплатил только часть суммы.

Информацию в комментарии "Народной правде" подтвердил сам однофамилец кандидата от "Слуги народа".

Игорь Плохой рассказал, что его задача - запутать избирателей и отнять голоса у кандидата от партии "Слуга народа" Руслана Плохого.

"Накануне выборов Киссе предложил пойти кандидатом, потому что по нашему округу "Слуга народа" выдвинула Руслана Плохого. За регистрацию пообещал 20 тысяч долларов, и я согласился", — говорит Игорь Плохой.

Он признался, что денег в полном объеме ему не заплатили, поэтому он решил выступить с заявлением.

"Заплатили семь тысяч, сказали, что остальное после выборов, хотя обещали все выплатить сразу. Я не имею никакого отношения ни к регистрации, ни к ведению страницы в Facebook от моего имени. Страницу ведет помощница Киссе Лариса Докова. Мне нужно было только приехать в Киев и подать документы в ЦИК", — рассказал Игорь Плохой.

Как утверждает Игорь Цонков-Плохой, Антон Киссе просил его записать несколько видеороликов с критикой в свой адрес, чтобы избиратели не догадались об их сотрудничестве.

"Киссе сказал записать несколько роликов, на которых я должен был его раскритиковать и поддержать Руслана Плохого. Дело в том, что отца Руслана тоже зовут Игорь и тогда все бы подумали, что я поддерживаю Руслана как близкий родственник. Я сказал, что мы договорились только о регистрации, а не полноценной кампании, а за ролики нужно отдельно заплатить. Киссе сказал, что подумает и после этого даже не рассчитался за регистрацию", — говорит Игорь Плохой (Цонков).

Также кандидат подтвердил, что для участия в выборах специально поменял имя и фамилию с Цонков Георгий Георгиевич на Плохой Игорь Георгиевич.

"До выборов меня звали Георгий Цонков. Имя и фамилию я менял еще в 2012-м, когда баллотировался отец Руслана Плохого. Киссе еще в 2012-м предлагал деньги за регистрацию двойником, но не выдал даже аванс и мы об этой теме забыли. Мало того, что со мной не рассчитались, так еще и вся страна теперь знает, что я – двойник Руслана Плохого", — возмущается Цонков-Плохой.

Согласно информации ЦИК по 142-му округу в Одесской области в народные депутаты Украины баллотируются Плохой Руслан Игоревич от партии "Слуга народа" и Цонков-Плохой Игорь Георгиевич как самовыдвиженец.

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