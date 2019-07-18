Глава ОО "Не молчи" выступил с жесткой критикой кандидатов в нардепы по 90 округу

В четверг, 18 июля руководитель общественной организации "Не молчи" Орест Гаранджа дал пресс-конференцию, в ходе которой представил обнаруженные его организацией факты нарушений со стороны кандидатов Юрия Нестерчука, Николая Бабенко и Натальи Бигари, баллотирующихся по избирательному округу №90 в Белой Церкви.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

В частности, комментируя деятельность кандидата от "Слуги народа" Юрия Нестерчука, глава ОО "Не молчи" отметил, что тот является практически монополистом по пассажирским перевозкам в Белой Церкви и постоянно требует поднять тарифы, из-за, якобы, убыточности своих предприятий. Однако, по словам Гаранджи, на самом деле Нестерчук наладил схему по выводу денег со своих компаний.

"Изобретательный Нестерчук организовал схему по выводу из оборота своей компании "Транс-Сити" наличных средств путем получения займов в свою пользу. Таким образом, согласно бухгалтерским данным, с июня 2017 по апрель 2019 года Нестерчук вывел на личные счета со счетов компании более 6 млн грн", - отметил глава ГО "Не молчи".

Самовыдвиженец Николай Бабенко, по словам Гаранджи, также отметился махинациями с выводом средств.

"Бабенко - это нечистый на руку бизнесмен, который ведет бизнес через ряд компаний, зарегистрированных на близких родственников и в офшорных юрисдикциях… Согласно полученной информации, вывод с подконтрольных ему компаний и переведение в наличность средств Бабенко реализовывает путем зачисления на свои банковские карты, под физических лиц, в том числе его цивильной жены и матери супруги. Только из установленных источников известно об отмывании Бабенко с помощью этой схемы около 60 млн грн", - заявил Гаранджа.

Как отмечает Гаранджа, в свою очередь Наталья Бигари, которая раньше представляла "Самопомощь" в облсовете, а сейчас идет в народные депутаты от "Голоса", помимо других нарушений отметилась участием в фиктивных тендерах.

"Брат Бигари - Филипенко Александр - в качестве ФЛП в ноябре 2018 года и в январе 2019 выиграл тендер на поставку мебели на общую сумму 107 тысяч грн. Выиграл тендер в медицинском центре, в котором является заведующей амбулатории госпожа Бигари", - подчеркнул Гаранджа.

"Надеемся, что избиратели сделают правильный выбор. Наша задача, как представителей общественности, не молчать, а активно доносить обществу информацию о нарушениях, чтобы в Верховную Раду попали новые лица", - резюмировал руководитель ГО "Не молчи".