Журналист обвинил кандидата в депутаты Павлика в благотворительности за "неизвестный счет"

По инициативе кандидата в народные депутаты по мажоритарному округу №216, самовыдвиженца Виталия Павлика в жилых домах Дарницкого района заменили почтовые ящики, об этом писал в своем заявлении в Нацполиции другой кандидат в народные депутаты Андрей Юсов.

В то же время журналист Андрей Булгаров обратил внимание на несоответствие сметы выполненных работ доходам Виталия Павлика, о чем написал на своей странице в Facebook.

По подсчетам журналиста, кандидат потратил на работу с избирателями суммы в сотни раз больше указанных в его имущественной декларации. По подсчетам Булгарова, среднемесячный бюджет семьи Павлика составляет около 92 тысяч гривен. А общая стоимость почтовых ящиков, которые были установлены в 750 домах в округе, составляет 6 млн гривен, без монтажа и доставки.

По мнению журналиста, Павлику незаконным образом помогает действующий народный депутат по 216-му округу Александр Супруненко, с которым кандидата связывают давние деловые отношения.