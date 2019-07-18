Выборы на 25 округе в Днепре: социологи говорят о победе Загида Краснова

Социологи подтвердили оценки экспертов по итогам выборов на 25 округе в Днепре, со значим отрывом там лидирует самовыдвиженец Загид Краснов, который в течение последних недель увеличил свое преимущество над конкурентами.

Так, Международный аналитический центр социологии по заказу Фонда восточноевропейских инициатив (Словакия) с 11 по 17 июля провел социологическое исследование, которое показало: Загид Краснов опережает ближайшего конкурента на 4%.

Показатели Загида Краснова среди тех, кто уже определился, составляют 29,9%. Тогда как у представителя партии "Слуга народа" 25,9%. Значительно отстал от них среди избирателей округа Максим Курячий - действующий нардеп от БПП. Уровень его поддержки составляет 17,4%.

Социологическое исследование охватило 1517 респондентов в возрасте от 18 до 70 лет по половозрастной выборке, методом личного формализованного интервью. Статистическая погрешность - 1,2%.

Социолог Сергей Штепа отметил, что недавний визит Президента Владимира Зеленского в Днепр не сказался на поддержку мажоритарщиков. Кандидат от партии "Слуга народа" продолжил падение по сравнению с прошлыми опросами и увеличил отставание от лидера гонки - Загида Краснова.

Политолог Александр Лазарев отметил, что кандидатам от партий не удалось решить проблему узнаваемости.

"В своей кампании Краснов использует лозунги, схожие с названиями популярных партий. Загид Краснов абсорбирует положительные черты брендов, поскольку лозунги соответствуют его реальным делам, - сказал политолог. - Люди хотят, чтобы город представлял такой же решительный политик. Тот, который заботится о людях. Краснова хорошо знают по его многочисленным промышленным предприятиям, на которых люди в среднем получают около 20 тыс грн зарплаты. Поэтому в нем видят того человека, который может внести конструктив в развитие украинской экономики".