Сеть шокировал нокаут от "Слуги народа" в Киеве

Пользователи интернета бурно отреагировали на заявление партии "Слуга народа", что ее кандидаты побеждают на всех мажоритарных округах в Киеве на выборах в Верховную Раду Украины.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Соответствующий пост на своей странице в Facebook разместил гендиректор холдинга "1+1 media", 9-й номер избирательного списка "Слуги народа" Александр Ткаченко.

По его словам, кроме Киева, партия демонстрирует хорошие результаты в Днепре, Запорожье, Харькове. Проблемы у "Слуги народа" - в Донецкой области и на западе, уточняет "УП".

Кроме того, обнародованы предварительные результаты голосования на мажоритарных округах в Киеве:

Как сообщал "Апостроф", Зеленский после объявления предварительных результатов экзит-полов по выборам в Верховную Раду заявил, что его команде "можно расслабиться", однако не в отношении местных выборов.

Также у Зеленского сделали интересное заявление о коалиции.