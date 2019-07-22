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Во Львове на выборы пришла 94-летняя бабушка: что могло пойти не так

понедельник, 22 июля 2019, 01:15
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Во Львове во время выборов в Верховную Раду на избирательный участок пришла 94-летняя женщина, которая должна была голосовать на дому, и устроила скандал в ходе которого порвала и попыталась съесть бюллетень.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины Львова в Facebook.

"В ОИО № 115, УИК № 461982 произошел курьезный случай во время голосования. Почти сразу после открытия на участок пришла 94-летняя женщина, которая внесена в НСП (список избирателей, которые не способны самостоятельно передвигаться) и должна голосовать дома. Несмотря на объяснения членов избирательной комиссии, что она должна реализовать свой выбор дома, женщина в скандальной форме настаивала на том, что хочет голосовать на участке", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после долгих споров избирательная комиссия с согласия имеющихся на участке наблюдателей проголосовала и решила предоставить женщине право проголосовать на участке.

"После выдачи бюллетеней и их заполнения женщина не захотела бросить бюллетени в переносную урну, а только в стационарные ящики, которые члены избирательной комиссии были вынуждены защищать. С помощью работников ЛКП избирательная комиссия сообщила об инциденте детям 94-летней женщины. Пока дети женщины ехали на участок, 94-летний избиратель заснул", - отметили в Комитете избирателей.

После приезда детей скандал не остановился и продолжался всего почти 4 часа (примерно до 13.00.).

"Завершающий аккорд возмущения 94-летней женщины проявился в том, что она начала рвать и есть свои бюллетени. Спасенные остатки бюллетеней были сложены в пакет и будут идентифицированы участковой избирательной комиссией как испорченные", - добавили в КИУ.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", еще до начала голосования на одной из участковых избирательных комиссий Донецкой области волеизъявление завершилось, так и не начавшись.

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