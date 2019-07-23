Вертолет со спецназом вылетел на избирательный округ на Донбассе: первые подробности и фото

Во вторник, 23 июля, вертолет со спецназовцами вылетел на избирательный округ в Покровске Донецкой области, чтобы стабилизировать ситуацию при подсчете голосов.

Об этом говорится на странице Министерства внутренних дел (МВД) Украины в Facebook.

Так, сложности возникли в окружной избирательной комиссии №50.

"Для стабилизации ситуации в ОИК №50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда по воздуху резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки", - сказан в сообщении.

Как известно, в Покровске с понедельника, 22 июля, продолжалась протестная акция под зданием ОИК №50, из-за чего избирательная комиссия не могла нормально работать.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что 22 июля из Киева в Коростень (Житомирская область) на вертолете на избирательный округ прибыл спецотряд полицейских.