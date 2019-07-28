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США высоко оценили работу МВД Украины по обеспечению прозрачных и демократических выборов

воскресенье, 28 июля 2019, 09:24
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США высоко оценили работу Министерства внутренних дел (МВД) Украины по обеспечению проведения прозрачных и демократических выборов в Верховную Раду Украины.

Об этом заявил временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, подразделения системы МВД в очередной раз, как и во время выборов президента Украины, продемонстрировали свою аполитичность и обеспечили проведение безопасных и прозрачных внеочередных парламентских выборов.

"Я еще раз отдаю должное Министерству внутренних дел Украины и всем подразделениям, которые ему подчиняются, за слаженную координацию, профессиональную и эффективную работу в предвыборный период и в день проведения досрочных парламентских выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье", - сказал Тейлор.

Временный поверенный по делам США в Украине добавил, что подразделения МВД продемонстрировали соответствие высоким стандартам, которых украинцы ожидают от правоохранительных сил.

"Усиленная работа Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, Государственной пограничной и миграционной служб снова позволила гражданам Украины свободно и прозрачно выразить свои политические предпочтения, в основном, без внутренних инцидентов и вмешательства извне", - подчеркнул Тейлор.

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