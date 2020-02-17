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Ректор политехнического университета Евдокимов возглавил Житомирскую организацию партии "Наш край"

понедельник, 17 февраля 2020, 15:27
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Партия "Наш край" усилилась в Житомирской области: региональную организацию партии возглавил ректор государственного университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов.

Об этом сообщили во время презентации партии в Житомире, передает пресс-служба партии.

Нового председателя облорганизации представил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак. Сопредседатель партии отметил, что осенью состоятся крупные местные выборы и партия должна подойти к ним во всеоружии.

"Мы готовимся к выборам, которые должны усилить местную власть в Украине. Нам нужны молодые, амбициозные, инициативные специалисты, которые берут на себя ответственность за развитие своего общества. В Житомирской области нам повезло: мы имеем молодого, профессионального и компетентного руководителя областной организации", - отметил Мазурчак.

По словам Александра Мазурчака, "Наш край" много лет входит в тройку лидеров на местных выборах. В каждой громаде, где представлен "Наш край", люди чувствуют результаты положительных изменений в своей жизни.

"По результатам выборов в объединенных территориальных общинах в 2019 году "Наш край" закрепился в тройке лидеров. Партию "Наш край" представляют 3745 депутатов в местных советах, а также 82 городских, поселковых и сельских голов. Хочу поздравить Виктора Валерьевича в рядах лидеров и желаю успехов обновленному Житомирскому "Нашему краю", – отметил Мазурчак.

Новоизбранный председатель Житомирской областной организации Виктор Евдокимов поблагодарил за доверие своих коллег и рассказал о решении присоединиться к "Нашего края".

"Результаты выборов в общинах свидетельствуют, что люди видят тех, кому стоит доверять. Впереди подготовка к местным выборам, нужно нарабатывать программу и изменения, которые нужны именно нам – жителям города и области, а не киевским чиновникам. Мы сформировали команду лидеров, профессионалов и людей со всей области и города, которые пользуются авторитетом и уважением. Вместе мы будем участвовать в местных выборах на территории Житомирской области и в городе Житомире", – сообщил Евдокимов.

В конце января "Наш край" в Сумской области возглавил председатель облсовета Владимир Токарь.

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