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​Лукашенко сделал интересное заявление о поставке топлива для украинских танков: видео

суббота, 19 января 2019, 14:59

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия поставляет дизельное топливо в Украину и постоянно наращивает объемы поставок.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем танки (украинские. - прим. БЕЛТА) дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. Когда мне доложили (я только что справку второй раз прочитал), там же все дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок - бензинов и дизельного топлива - в Украину. Так как же так? Мы воюем с Украиной или Россия? И кто заправляет эти танки? А наши объемы снижаются. Нас просто выталкивают с украинского рынка. И не только по нефтепродуктам. Точно так по удобрениям и другим позициям. Идет конкуренция. А нас начинают в этом упрекать", - сказал глава государства.

Как сообщал "Апостроф", президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что через беларуско-российскую границу в страну ввозится оружие.

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