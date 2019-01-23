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​Ключевой вызов: в Украине заговорили об опасной стратегии России

среда, 23 января 2019, 16:52

Россия хочет заблокировать украинские порты, нанести ущерб экономике и поднять массовый протест в приморских городах, регионах, портах.

Такое мнение "Апострофу" выразил политолог Михаил Басараб.

На вопрос, возможна ли эскалация конфликта в Азовском море, эксперт ответил утвердительно.

"Это очень важный вопрос и одно из самых важных событий 2018 года - эскалация на Азове. Надо говорить правду, что эта эскалация произошла не случайно, не вдруг, а эти процессы более явно начались весной 2018 года, когда Россия начала препятствовать судоходству на Азовском море. Уже тогда было понятно, что это подготовка к блокаде этого моря. Таким образом, Россия хочет заблокировать украинские порты, нанести ущерб экономике и поднять массовый протест в приморских городах, регионах, портах. Понятно, что граждане, которые живут в Бердянске или Мариуполе, теряют работу, и это один из ключевых расчетов России", - убежден Басараб.

И, по его словам, это только начало дальнейшей агрессии России.

"Но надо понимать, что на этом морская стратегия России не исчерпывается. Скорее всего, и это было бы логично, заблокировать Украине доступ к морю вообще. Это не удалось сделать в 2014 году, когда, вероятно, были планы захватить все области востока и юга Украины, и таким образом обрезать Украине морской путь для экспорта. Когда это не удалось сделать, они решили просто заблокировать морские пути для украинских портов. Это один из ключевых вызовов для Украины, и не только для нас, но и для наших западных союзников. К счастью, они понимают это, и будем надеяться, что ситуацию удастся улучшить, но такая угроза существует, безусловно", - подытожил политолог.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Не тешьте себя иллюзиями: Россия не откажется от агрессивных планов – политолог.

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